Staatssecretaris Karremans bezoekt Brussel voor strenger vapebeleid

World No Tobacco Day

Karremans spreekt onder andere met de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over hoe zij samen willen optrekken en Europa willen bewegen om meer maatregelen tegen vapes te nemen. Ook houdt Karremans een openingstoespraak bij een WHO/NGO-evenement in het kader van World No Tobacco Day.

Strenger Europees beleid

Het bezoek volgt op de brief die staatssecretaris Karremans afgelopen maart verstuurde. Met steun van 11 andere EU-lidstaten riep hij de Europese Commissie op om de EU-wetgeving voor vapes en andere nicotineproducten veel strenger te maken. Zo moeten smaakjes die vapes aantrekkelijk maken voor jongeren in de hele EU aan banden worden gelegd en grensoverschrijdende verkoop op afstand tussen EU-landen worden aangepakt. Ook spreekt Karremans in de brief de Commissie aan om samen met social mediaplatforms meer te doen tegen verkoop en marketing van tabak en nicotineproducten via social media.

Samen optrekken

Net als Nederland streeft ook België naar een rookvrije generatie in 2040. Daarom willen beide landen samen optrekken om op Europees en nationaal niveau te komen met strengere maatregelen voor vapes. Op dit moment is er in Nederland een smaakjesverbod voor vapes en in België een verbod op wegwerpvapes. Wanneer er in Europese landen meer dezelfde regels voor vapes worden ingevoerd, wordt het minder aantrekkelijk voor mensen om vapes over de grens te kopen.

Toespraak voor de WHO

Niet alleen Nederland slaat alarm over de gevolgen van de toenemende populariteit van vapes. Ook de WHO vraagt hier aandacht voor met het evenement ‘Unmasking the Industry Tactics: Safeguarding Europe’s Youth through Stronger Policies’. Staatssecretaris Karremans houdt hier de openingstoespraak, waarin hij spreekt over het belang van samenwerking en een spoedige herziening van Europese wetgeving, zodat we het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen waar we voor staan op weg naar een rook- en nicotinevrije generatie in 2040.