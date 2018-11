Minister Blok: 'bereiken concept akkoord Brexit is goede stap'

'Het is een goede stap dat er een concept akkoord bereikt is door de onderhandelaars. Veel dank aan de EU onderhandelaar Barnier en zijn team voor het harde werk', zo reageerde minister Blok woensdagavond op het nieuws dat de regering van Groot-Brittannië heeft ingestemd met het Brexit-akkoord van premier May.