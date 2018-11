Werkonderbrekingen in Amsterdam en Maastricht door ambulancemedewerkers

Dit betekent dat ze alleen reageren op spoedoproepen en dat al het geplande vervoer komt te vervallen. Van 10.00 tot 11.00 uur wordt er gedemonstreerd op het Mercatorplein in Amsterdam en op het Prins Bernhardplein in Zaandam. Op vrijdag 30 november houden ambulancesmedewerkers van RAV Limburg Zuid van 12.00 tot 14.00 uur een demonstratieve werkonderbreking op de Markt in Maastricht. Dit maakt het FNV bekend.

De ambulancemedewerkers vinden dat het onlangs gesloten akkoord tussen werkgever Ambulancezorg Nederland en vakbond CNV het werk op de ambulance uitkleedt. Bovendien is er onvoldoende draagkracht voor deze cao onder het personeel. Ze willen dat ook de FNV-eisen worden meegenomen in het akkoord. Vorige week tekenden nog 2.050 ambulancemedewerkers een petitie tegen het niet aanvaardbare akkoord.

Sector moet aantrekkelijker worden

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het huidige akkoord maakt het werken in de toekomst van de ambulancesector steeds onaantrekkelijker, terwijl er juist zo hard extra personeel nodig is. De allround-functie wordt uitgekleed, er missen harde afspraken over de aanpak van het personeelstekort en daarmee de groeiende werkdruk. Daarnaast wordt de onregelmatigheidstoeslag afgebouwd, terwijl dit voor een groot deel van het personeel juist een belangrijke compensatie is voor de onregelmatige werktijden. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over eerder kunnen stoppen met werken dan op de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Voor een zowel fysiek als mentaal zwaar beroep, is langer doorwerken niet vol te houden.’

Onlangs hebben de werkgevers en zorgverzekeraars met minister Bruins een actieplan voor de komende drie jaar opgesteld. Uitgangspunt is om meer werk te doen met het huidige budget, met andere woorden: bezuinigen. Als het huidige budget voor de ambulancezorg wordt bevroren, terwijl de vraag naar ambulances de komende jaren alleen maar toeneemt, zal de werkdruk ook verder stijgen. Seifert: ’Er moet juist worden geïnvesteerd in extra vast personeel op de ambulances, die daar ook goed voor moeten worden beloond zonder afbouw van de toelagen. Nu verdienen ze meer als ze via een extern bureau dit werk uitvoeren. Dat is de wereld op zijn kop.’

Acties

In verschillende regio’s houden ambulancemedewerkers al weken stiptheidsacties: Zeeuws-Vlaanderen (Zorgsaam), Limburg Zuid, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Noord-Holland Noord en Brabant Zuidoost. In Den Haag en Rotterdam zijn eerder ook al werkonderbrekingen gehouden en na Amsterdam zullen er meer regio’s volgen.