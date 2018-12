OM eist 28 jaar cel tegen dader liquidatie broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de Amsterdamse rechtbank 28 jaar celstraf geëist tegen een 40-jarige Hilversummer die in maart van dit jaar in Amsterdam de broer van een kroongetuige heeft geliquideerd.

Volstrekt onschuldige burger

'Het is niet eerder voorgekomen dat een volstrekt onschuldige burger doelbewust is geliquideerd omdat een familielid ervoor heeft gekozen bij te dragen aan de opsporing en vervolging van verdachten', zo zei de officier van Justitie vrijdag.

Broer kroongetuige

De hoge eis is uitgesproken in de zaak van de liquidatie van de broer van een kroongetuige. Die werd in de ochtend van 29 maart 2018 in zijn eigen bedrijf aan de TT Melissaweg in Amsterdam doodgeschoten.

'Aanval op strafrechtsysteem'

Het slachtoffer was een hardwerkende directeur en vader van twee jonge kinderen. Hij had op geen enkele manier een connectie met de georganiseerde misdaad. Maar had een broer die als kroongetuige verklaringen heeft afgelegd en dat is hem noodlottig geweest. De liquidatie is volgens het OM een directe afgrijselijke reactie op het feit dat de kroongetuige meewerkt met justitie. Het OM ziet de liquidatie als een aanval op ons strafrechtssysteem.

Huis en haard

'De moord heeft in één klap een einde gemaakt aan het dagelijks leven van de nabestaanden van het slachtoffer. Zij moesten niet alleen het verlies van hun dierbare zien te verwerken, maar ook halsoverkop huis en haard verlaten. Tot op de dag van vandaag leven zij onder voortdurende angst dat hun verblijfplaats ontdekt wordt en ook zij vermoord zullen worden,' aldus het OM. Dit rekent het OM de Hilversummer zeer zwaar aan.

Zes kogels

De gruwelijke liquidatie is grotendeels opgenomen door beveiligingscamera’s. Daarop is te zien dat de verdachte achter het slachtoffer aanliep. Die had zichzelf een kop koffie ingeschonken en liep de trap op. De Hilversummer volgde hem en schoot van dichtbij minimaal zes kogels op hem af. De laatste kogel vuurde hij af als het slachtoffer al hulpeloos en zwaargewond bovenaan de trap ligt.

Naar werk

Vervolgens verliet de Hilversummer het bedrijf, stapte in zijn auto, reed weg en gooide een tas met vuurwapens in het water. Hij probeerde zijn auto in brand te steken en reisde met het openbaar vervoer naar Hilversum. Diezelfde ochtend ging hij gewoon naar zijn werk.

Opdracht

Kort voor de moord heeft de verdachte volgens zijn eigen verklaring de opdracht gekregen de broer van de kroongetuige dood te schieten. Daarbij heeft hij heeft het adres van het bedrijf, een foto van het slachtoffer en wapens gekregen. Hij wil niet zeggen van wie hij de opdracht heeft gekregen. Op 28 maart lukte het de verdachte de liquidatie niet uit te voeren. Dat heeft hem er niet van weerhouden op 29 maart alsnog toe te slaan.

Koelbloedig

De verdachte heeft volgens het OM niet goed kunnen uitleggen waarom hij heeft toegezegd mee te werken aan de moord. Volgens eigen zeggen zou hij het leven niet meer zien zitten. Was hij doodmoe en wel klaar met het leven. Voor het OM valt het niet te begrijpen dat de verdachte schijnbaar uit het niets is overgegaan tot een koelbloedige moord. De Hilversummer is door een deskundige onderzocht en concludeert dat de verdachte als volledig toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. De rechtbank doet op 10 januari uitspraak.