Rechtszaak tegen Marco Borsato eind oktober van start in Utrecht

Dinsdag 28 oktober en donderdag 30 oktober behandelt de rechtbank Midden-Nederland de rechtszaak tegen zanger Marco Borsato. 'De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw in Utrecht', zo meldt de rechtbank woensdag.

Verdenking van ontucht met een minderjarige

'In december 2021 werd aangifte gedaan tegen Marco Borsato van een zedenfeit met een minderjarige. Het Openbaar Ministerie besloot in september 2023 om de zanger te vervolgen. Hij wordt door het OM verdacht van ontucht met een minderjarige', aldus de rechtbank.

Datum en locatie zitting

Sinds de beslissing om Borsato te vervolgen, hebben zowel het OM als de verdediging onderzoekswensen kunnen indienen bij de rechter-commissaris. Inmiddels zijn de laatste onderzoekshandelingen afgerond, is het dossier gereed en kan de rechtszaak inhoudelijk worden behandeld. De zittingsdata zijn 28 en 30 oktober 2025. De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw in Utrecht