Verdachte (23) opgepakt in onderzoek zwaargewonde man op dak flat Osdorp

Op woensdag 16 april werd een 24-jarige man zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. 'Woensdag 21 mei is een 23-jarige man uit Hoorn aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Een Team Grootschalige Opsporing zet het onderzoek voort', zo meldt de politie.

Wederrechtelijke vrijheidsbeneming

De man wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken. De verdachte zit vast in beperkingen. Dat betekent dat de verdachte alleen contact kan hebben met zijn advocaat.

Meerdere doorzoekingen

De politie heeft ook meerdere doorzoekingen gedaan, onder andere in een woning in Hoorn en in een woning in Westknollendam. Hierbij zijn onder andere digitale goederen in beslag genomen voor onderzoek.