Brand op plezierjacht

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een scheepsbrand aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. Het brandweerkorps uit Schiedam en Vlaardingen en de RPA kwamen met spoed ter plaatse.

Via verschillende kanten werd geprobeerd om bij de brandlocatie te komen. Onder andere via het bedrijventerrein Beelen werd getracht het schip te bereiken. Dit is uiteindelijk niet gelukt. De RPA (boot van het havenbedrijf) lukte het wel om bij de brand te komen en heeft de brand geblust.