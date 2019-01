Gewonden door ongeval met lift in faculteitsgebouw UMCG

In het faculteitsgebouw aan de Antonius Deusinglaan 1 (ook wel ADL1 genoemd) op het UMCG terrein zijn donderdag aan het einde van de ochtend enkele mensen gewond geraakt toen de lift waarin zij stonden naar beneden viel. Dit gebeurde tijdens werkzaamheden nadat de lift vast was komen te zitten op de zesde verdieping.

De hulpverlening aan de 14 mensen in de lift, medewerkers en studenten, is direct op gang gekomen. Enkele mensen uit de lift zijn naar de SEH van het UMCG gebracht.

De andere liften van hetzelfde liftenblok zijn per direct buiten werking gesteld. Dit is niet alleen een grote schok voor de mensen in de lift, maar natuurlijk voor alle collega’s en studenten. De medewerkers die zich nog in het gebouw bevinden worden geïnformeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.