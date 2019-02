OM eist 14 jaar cel en TBS voor ombrengen ex-vriendin

De officier van justitie heeft maandag een gevangenisstraf van 14 jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen de ex-vriend van de in september 2017 omgebrachte 21-jarige Graciëla Gomes Rodriques. Voor wat betreft het Openbaar Ministerie staat het vast dat de 33-jarige man uit Schiedam verantwoordelijk is voor de moord op Graciëla.

Lichaam

Het levenloze lichaam van de vrouw werd in de vroege ochtend van vrijdag 22 september 2017 aangetroffen in natuurgebied de Krabbeplas in Vlaardingen. Het bleek de 21-jarige Graciëla Gomes Rodriques te zijn, een jonge vrouw die nog haar hele leven voor zich had.

Verkroppen

Het slachtoffer werd sinds het verbreken van hun relatie lastig gevallen door de verdachte. Hij kon het feit dat zij een nieuwe relatie had, niet verkroppen. De vrouw heeft dit met haar leven moeten bekopen. Zij was met 16 messteken om het leven gebracht en daarna achtergelaten in een sloot.

SOS

In de uren voorafgaand aan haar dood heeft de vrouw 12 SOS-berichten verzonden waaruit bleek dat ze zich in een levensbedreigende situatie bevond. Uit de geluidsfragmenten die zijn meegestuurd met de noodberichten komt duidelijk naar voren dat het slachtoffer bang was.

Zelfverdediging

Volgens de verdachte heeft Graciëla op die bewuste avond in september 2017 hem eerst in zijn been gestoken met een mes waarna hij zichzelf wel moest verdedigen. Volgens het Openbaar Ministerie is dit onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig en wordt het ook niet ondersteund door de onderzoeksresulaten.

Onderzoek en opsporing

In deze zaak is veel onderzoek gedaan, zowel technisch onderzoek alsook de inzet van opsporingsprogramma’s zoals Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Op die manier is de hulp van het publiek ingeroepen om zodoende getuigen te spreken in deze zaak. Dat is gelukt, met als resultaat dat de verdachte in juli 2018 bekend heeft dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht.

Persoonlijke omstandigheden verdachte

Uit onderzoek door het Pieter Baan Centrum is gebleken dat verdachte kampt met verschillende psychische problemen. Hierdoor bestaat er een groot risico op herhaling. Om deze redenen adviseren zij dan ook TBS op te leggen aan de verdachte.

Verlies

'Ik heb de nabestaanden het afgelopen jaar meerdere malen gesproken. De woede en het verdriet om het verlies van Graciële is er nog elke dag. Een lieve jonge vrouw is uit het leven van zo veel dierbaren verdwenen. Iedereen zit met onbeantwoorde vragen en een groot gemis. De verdachte heeft dit leed met zijn gedrag veroorzaakt,' aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. Hij vervolgt: 'Door deze moord zullen vrienden en familie Graciëla voor altijd moeten missen. Er is een gat gevallen, dat nooit meer gevuld kan worden. Ik kan mij niet voorstellen wat het voor een ouder betekent om op een dergelijke manier een kind te moeten verliezen.'

Gevangenisstraf en TBS

Gezien de ernst en aard van het feit en de enorme gevolgen die dit voor de nabestaanden heeft gehad, is een gevangenisstraf van lange duur de enige passende sanctie. De officier van justitie heeft vandaag dan ook een gevangenisstraf van 14 jaar en TBS met dwangverpleging geëist.