Politie grijpt in bij demonstratie UvA

De politie is woensdag aan het einde van de middag begonnen met het ontruimen van het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam. Dit werd vanaf dinsdag bezet door een grote groep demonstranten die pro-Palastina zijn. Zij willen dat de UvA openheid geeft over de banden met Israël. Nadat gesprekken tussen het bestuur van de UvA en de demonstranten op niets uitliepen, besloot de politie in te grijpen.