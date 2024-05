Oneigenlijke opleidingsdeclaraties bij de marine

De marine heeft 83 gevallen van oneigenlijke declaraties voor persoonlijke opleidingen geconstateerd. Dit kwam aan het licht na onterecht ingediende declaraties bij de landmacht vorig jaar. Dit was aanleiding om ook onderzoek te doen naar declaraties binnen de marine. De marine neemt rechtspositionele maatregelen tegen de betrokken militairen. Ook moeten zij het onterecht gedeclareerde bedrag terugstorten in hun opleidingsbudget.

De militairen wordt verweten dat ze hun persoonlijk opleidingsbudget bewust op onjuiste wijze hebben gebruikt. Zij declareerden een barbecuecursus en gebruikten daarbij het opleidingsbudget om een barbecue aan te schaffen. Het apparaat stond zelf niet vermeld op de ingediende facturen en is ook niet op andere wijze gemeld. Bovendien is de regel dat duurzame ondersteunende goederen die een hoge waarde behouden, niet onder de regeling vallen. Ze komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Van defensiemedewerkers wordt verwacht dat zij zich integer gedragen. Daarom hebben de militairen een ambtsbericht gekregen. Dit is een aantekening in het personeelsdossier. Het kan in dit geval van negatieve invloed zijn op rechtspositionele besluiten. Denk aan plaatsingen, bevorderingen en opleidingen in de nabije toekomst.

Persoonlijk opleidingsbudget

Sinds 2019 beschikken militairen over een persoonlijk opleidingsbudget, dat gedurende de carrière wordt opgebouwd tot maximaal 7.200 euro. In de praktijk is gebleken dat er cursussen werden aangevraagd die in de hobbysfeer lagen. Met het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2022 is dit aangescherpt en dient het budget te worden ingezet voor opleidingen in het kader van talentontwikkeling en employability.

De geconstateerde onregelmatigheden vonden plaats voor deze aanscherping. Ook toen was al duidelijk dat er geen materiaal van mocht worden gekocht.