Ollongren over cyberdreiging: “Essentieel dat NAVO-landen verdediging versterken”

Zo kunnen NAVO-landen bedrijven en andere organisaties meer aanmoedigen om kennis te delen over zwaktes in digitale systemen. In Nederland gebeurt dit al onder leiding van het Nationaal Cyber Security Centrum. Ollongren sloot af met een oproep tot actie: “Het is tijd om van woorden naar daden over te gaan. Laten we onze krachten bundelen, onze digitale domeinen beschermen en onze gezamenlijke cyberweerbaarheid versterken.”

Nederlandse organisatie

Nederland was voor het eerst organisator van de Cyber Defence Pledge Conference. Dit gebeurde in samenwerking met Roemenië. Naast alle NAVO-lidstaten waren deze conferentie voor het eerst ook vertegenwoordigers van 18 partnerlanden aanwezig, waaronder Oekraïne, Moldavië, Zuid-Korea en Japan.

Om tot nauwere samenwerking te komen, waren er op de conferentie verschillende rondetafelgesprekken en paneldiscussies. Hierbij spraken militaire, politieke en technische experts over hoe om te gaan met toekomstige cyberdreigingen. Aan bod kwamen onderwerpen als de toepassing van AI bij cyberoperaties, de cyberveiligheid van zeehavens en het tegengaan van (des)informatiecampagnes.