Code geel voor stevige regen- en onweersbuien

In het begin van de middag is er in het gehele land ruimte voor de zon. In de loop van de middag zal in oosten en zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met in korte tijd veel neerslag. Verder zijn er buien hagel en windstoten tot ca. 60 km/u mogelijk.

Landinwaarts kunnen vanavond nog enkele stevige regen- en onweersbuien plaatsvinden, met name in het zuidoosten.