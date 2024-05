Marinepersoneel blootgesteld aan asbest

Ongeveer 25 tot 30 medewerkers van de Koninklijke Marine zijn blootgesteld aan asbest. Dat gebeurde tijdens onderhoudswerkzaamheden aan materieel in een gebouw in het Noorse Bardufoss. De blootstelling aan asbest is onlangs bekend geworden.

De marine huurt het betreffende pand. De (bruine) asbest is vrijgekomen toen de eigenaar er sloopwerk liet uitvoeren. De aannemer heeft daarbij geen beheersmaatregelen getroffen. In het gebouw werkten ook medewerkers van de marine. Zij zijn bij schoonmaakwerkzaamheden op het asbest gestuit. Daarop heeft de Noorse arbeidsinspectie het gebouw gesloten.

Het personeel dat in aanraking is geweest met bruine asbest is geregistreerd. De medewerkers krijgen tijdens een informatiesessie voorlichting. Het is dan tevens mogelijk om vragen te stellen aan experts op het gebied van blootstelling aan asbest. De marine is een nader onderzoek gestart naar de asbestbesmetting.