Tien verdachten aangehouden in groot vuurwapenonderzoek

Op woensdag 4 juni heeft de politie in totaal tien verdachten aangehouden in een vuurwapenonderzoek. 'Bij huiszoekingen trof de politie wapentuig aan zoals tientallen handvuurwapens en enkele handgranaten. De verdachten zijn ingesloten voor verhoor', zo meldt de politie donderdag.

Verdacht gedrag automobilist

Op vrijdag 2 mei 2025 werd door agenten van de dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties gezien dat een automobilist bij het station in Ermelo zich verdacht gedroeg. Het vermoeden was dat er mogelijk een strafbaar voorwerp was overgedragen. Agenten wilden de automobilist controleren. In eerste instantie probeerde hij te ontkomen, maar kon toch worden gestopt.

Honderd scherpe patronen op zak

Onderzoek wees uit dat hij maar liefst honderd scherpe patronen op zak had. De andere man die even in de auto had gezeten, werd ook aangehouden. Na onderzoek werden beiden verdachten weer vrijgelaten en gingen rechercheurs van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties onder het gezag van het Landelijk Parket, verder met het onderzoek.

Vuurwapens, handgranaten, munitie en 3D-printer

Uit vervolgonderzoek kwamen meerdere verdachten naar voren. Kort daarna besloot de recherche over te gaan tot aanhouding en huiszoeking. Bij de zoekingen werden tientallen handvuurwapens, handgranaten, verschillende soorten munitie en ander explosief materiaal gevonden, allemaal gebruiksklaar. Ook trof de recherche een 3d-printer aan met geprinte vuurwapenonderdelen. Op vier adressen is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingezet.

'Er werd makkelijk gesproken over wapentuig'

De mannen en twee vrouwen, in de leeftijd van 22 tot 59, uit Heerhugowaard, Zandvoort, Diessen, Hagestein, Eefde, Brielle, Hellevoetsluis en Haarlem zijn ingesloten voor verhoor. Uit de informatie bleek hoe makkelijk gesproken werd over dit wapentuig en hoe het omgebouwd kon worden. Deze gesprekken waren niet alleen tussen de verdachte mannen, maar ook met andere mensen binnen gezinnen of vriendengroepen.