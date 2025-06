NAVO-ministers spreken over doelen in aanloop naar top in Den Haag

Den Haag

De NAVO-ministers van Defensie hebben gesproken over de doelstellingen van de NAVO en een mogelijk nieuwe uitgaven-norm. Om het bondgenootschap te verdedigen tegen toenemende dreigingen en tegenstanders af te schrikken, moeten NAVO-landen meer investeren in hun militaire capaciteiten. Dat was een belangrijk punt tijdens de bijeenkomst van defensieministers in Brussel. Dit onderwerp komt ook ter tafel tijdens de NAVO-top in Den Haag op 24 en 25 juni.