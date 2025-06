'Rechters kijken strenger naar telefoongebruik bij verkeersongevallen'

Niet alleen appen, ook navigeren en vergaderen tijdens het autorijden zorgen voor afleiding. Deze activiteiten vergroten het risico op ongelukken aanzienlijk. Bestuurders beseffen vaak niet dat telefoongebruik ernstige gevolgen kan hebben. Slechts enkele seconden afleiding kunnen leiden tot het missen van verkeerssituaties of andere weggebruikers.

De rechtspraak speelt een belangrijke rol in de aanpak van telefoongebruik tijdens het rijden. Rechters houden steeds vaker rekening met telefoongebruik tijdens het rijden, wat kan resulteren in een hoger percentage eigen schuld bij een aanrijding. De bestuurder moet dan aantonen dat het ongeval ook zonder afleiding door telefoongebruik zou zijn gebeurd. Dit bewijs is vaak moeilijk te leveren, waardoor bestuurders moeilijker onder aansprakelijkheid uitkomen.

Vasthouden telefoon niet toegestaan

Onterecht wordt door veel bestuurders nog gedacht dat alleen een boete opgelegd kan worden als er niet handsfree gebeld of geappt wordt. Het vasthouden van een telefoon is echter verboden en al voldoende om een boete opgelegd te krijgen. Dat geldt ook voor bestuurders op een scooter of fiets.

Verzekeraars en verkeersorganisaties hebben ook een grote rol in het verminderen van telefoongebruik achter het stuur. Zij moeten bestuurders wijzen op de risico's en de financiële gevolgen van onoplettendheid in het verkeer. Door voorlichting en preventieve maatregelen kunnen zij bijdragen aan een veiliger verkeer.