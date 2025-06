Nederland laat bezorgmaaltijd steeds vaker links liggen, 86% kookt liever zelf

Gemak alleen smaakt niet meer: kwaliteit weegt zwaar

De markt voor maaltijdbezorging groeide jarenlang dankzij het gemak en de snelheid, maar de trend lijkt af te zwakken. Enkel gemak is niet meer genoeg om consumenten over de streep te trekken, blijkt uit de onderzoeksresultaten.

Slechts een kleine groep Nederlanders (18%) vindt zelf koken te veel tijd en moeite kosten. Dat wijst erop dat gemak weliswaar gewaardeerd wordt, maar niet doorslaggevend is. Wat zwaarder lijkt te wegen, is de prijs: een overgrote meerderheid (84%) ervaart bezorgmaaltijden als te duur in verhouding tot zelf koken. En hoewel iets meer dan een derde van de Nederlanders (36%) aangeeft bereid te zijn extra te betalen voor het gemak van tijdwinst, is dat voor de meeste mensen geen voldoende reden om structureel voor bezorging te kiezen.

“Het gemak weegt voor veel mensen niet meer op tegen de hoge kosten en de twijfelachtige kwaliteit,” zegt Jaap Lankamp, commercieel directeur bij Brugman. “Nederlanders herontdekken de waarde van zelf koken – zowel voor hun portemonnee als in smaak en voor de gezondheid.”

Strengere eisen aan wat er op ons bord komt

Een opvallende uitkomst is dat één op de drie Nederlanders aangeeft vaker te willen bestellen, als er gezondere opties beschikbaar zouden zijn. Het past binnen een bredere ontwikkeling, waarin consumenten bewuster omgaan met hun eetgedrag. Ze stellen hogere eisen aan wat ze bestellen en laten bereiden.

“Dit zien we ook terug in de wensen die mensen hebben voor een keuken,” aldus Lankamp. “Steeds vaker wordt er gekozen voor apparaten die gezond koken makkelijker maken, zoals een stoomoven waarmee voedingsstoffen beter behouden blijven. Ook de kokendwaterkraan wordt steeds populairder omdat deze direct kokend water levert, bijvoorbeeld voor het bereiden van pasta of groenten aanzienlijk versnelt. Daarnaast wint een grote vriezer in de keuken aan populariteit, vooral om restjes te bewaren of omdat mensen voor meerdere dagen tegelijk koken.”

De bezorgmaaltijd lijkt zijn glans te verliezen nu consumenten steeds kritischer worden op het gebied van prijs, gezondheid en kwaliteit. Als maaltijdbezorgers niet snel inspelen op de groeiende behoefte aan voedzame en betaalbare alternatieven, dreigen zij terrein te verliezen. Voor nu lijkt duidelijk: wie kwaliteit zoekt, staat liever zelf achter het fornuis.