Huizenprijzen hoger in bijna alle gemeenten

De transactieprijzen van bestaande koopwoningen in nagenoeg alle gemeenten in Nederland vertoonden tot en met het eerste kwartaal van 2025 een stijgende trend. In het eerste kwartaal was de prijsstijging in de gemeente Bunnik het grootst. Dit blijkt uit nieuw ontwikkelde cijfers van het CBS en het Kadaster.

Grootste stijging in Bunnik, dalingen in Texel en Vught

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in bijna alle gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. De prijzen stegen in Bunnik het meest met 19,8 procent, gevolgd door Waddinxveen met 18,7 procent en Gouda met 18 procent. Vugt en Texel waren de enige twee gemeenten met dalende huizenprijzen ten opzichte van vorig jaar. De prijzen daalden daar respectievelijk met 1,4 procent en 0,1 procent.

In veel gemeenten zelfde trend in huizenprijzen zichtbaar

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten medio 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalden de transactieprijzen enige tijd. Sinds medio 2023 is de trend echter weer stijgend. In de meeste grotere gemeenten was dit beeld zichtbaar. In veel kleinere gemeenten was er niet of in mindere mate sprake van een daling in 2022 en een omslag eind 2023. Deze gemeenten vertoonden veelal slechts een afvlakking van de prijsstijgingen.

Onderstaande figuur toont voor de 20 gemeenten uit de vorige grafiek de prijsindex met het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de laatste vijftien jaar. Klik op de knoppen in de legenda om de verschillende om een andere gemeente te bekijken. De tabel op deze pagina bevat de complete tijdreeksen vanaf 1995.