Economie in derde kwartaal 2025 gegroeid met 0,4 procent

Volgens de eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2025 met 0,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. 'De economische groei in het derde kwartaal is wat groter dan in de twee voorgaande kwartalen met elk een groei van 0,3 procent. De stijging van het bbp in het derde kwartaal van 2025 is vooral toe te schrijven aan de export en de overheidsconsumptie', zo meldt het CBS donderdag.

Overheidsconsumptie en export stijgen het hardst

De uitvoer van goederen en diensten steeg in het derde kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Vooral de export van aardolieproducten, kunststof, metalen en machines nam toe. De invoer van goederen en diensten steeg, met 0,2 procent, minder sterk dan de export. Hierdoor steeg het handelsoverschot.

Zorg en lonen

De consumptie door de overheid steeg in het derde kwartaal met 1,1 procent. De overheid gaf onder andere meer uit aan zorg en aan lonen en salarissen. De consumptie door huishoudens steeg met 0,3 procent. Consumenten gaven meer uit aan energie, vervoer en kleding. De investeringen in vaste activa daalden echter in het derde kwartaal met 1,6 procent. Bedrijven en overheid hebben vooral minder uitgegeven aan vervoersmiddelen.

Handel, horeca, vervoer en opslag en overheid en zorg dragen het meest bij aan groei

In de meeste bedrijfstakken steeg de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) in het derde kwartaal. Het sterkst was de groei, met 3,2 procent, bij de energiebedrijven. Hoewel de toegevoegde waarde van de bedrijfstak handel, horeca, vervoer en opslag en de bedrijfstak overheid en zorg, met 0,7 en 0,6 procent, minder sterk groeide, hebben deze sectoren door hun gewicht de grootste bijdrage aan de economische groei in het derde kwartaal. De zakelijke dienstverlening en de delfstoffenwinning drukten echter de groei.

Economie 1,6 procent groter dan een jaar eerder

De economie groeide in het derde kwartaal van 2025 met 1,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2024. De consumptie door de overheid en huishoudens droegen het meest bij aan deze groei.

Handelssaldo toch licht gegroeid

De overheidsconsumptie was 3,0 procent hoger, de consumptie door huishoudens was 1,3 procent hoger. De investeringen krompen echter met 0,2 procent. De stijging van de uitvoer was 1,6 procent, terwijl de invoer, met 1,7 procent, iets sterker groeide. Doordat het volume van de uitvoer groter is dan dat van de invoer groeide het handelssaldo toch licht. Van de bedrijfstakken leverden de overheid en zorg en de handel, horeca, vervoer en opslag de grootste bijdragen aan de economische groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2024.