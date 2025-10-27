Mannen derde jaar op rij eenzamer dan vrouwen

Mannen voelen zich voor het derde jaar op een rij eenzamer dan vrouwen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Volgens Prof. Dr. Rogier Hoenders, psychiater, mindfulness trainer en hoogleraar leefstijl, zingeving en geestelijke gezondheid, kampen veel mannen ondanks de globalisering en digitalisering met eenzaamheid door een gebrek aan echt menselijk contact. Dat is zorgelijk want eenzaamheid is even schadelijk als het roken van 15 sigaretten of drinken van 6 EH alcohol per dag. Movember, de wereldwijde organisatie die zich inzet voor de mentale en fysieke gezondheid van mannen, slaat alarm. In de Movembermaand roept de organisatie op om de stilte te doorbreken en samen te werken aan oplossingen en preventie die eenzaamheid en mentale problemen bij mannen helpen voorkomen. Met de start van Movember op 1 november wordt opnieuw wereldwijd actiegevoerd. Mannen worden aangemoedigd hun snor te laten groeien. Dit als symbool voor het aanzwengelen van open gesprekken, het bevorderen van gezondheidsbewustzijn bij mannen en het inzamelen van geld voor onderzoek.

Eenzaamheid vormt een groeiend risico voor de mentale gezondheid van Nederlandse mannen, met verontrustende gevolgen zoals depressie, angststoornissen, middelenmisbruik en een verhoogde kans op zelfdoding tot gevolg. Zo is zelfdoding doodoorzaak nummer één onder Nederlandse mannen tussen de 30 en 351 jaar. Bij mannen komt zelfdoding ruim 2 keer zo vaak voor als bij vrouwen. Volgens het RIVM heeft bijna de helft van de volwassen mannen in Nederland te maken met matige of sterke gevoelens van eenzaamheid, een percentage dat sinds de coronapandemie hoog is gebleven.

Prof. dr. Rogier Hoenders, psychiater, mindfulness trainer en hoogleraar leefstijl, zingeving en geestelijke gezondheid, benadrukt het belang van een gezonde leefstijl, inclusief zingeving bij het voorkomen van mentale problemen: “Eenzaamheid is misschien wel het grootste onzichtbare gezondheidsprobleem van deze tijd. Dit zien we (iets) meer bij mannen dan vrouwen. Online communities, zoals gamingplatforms, nemen steeds vaker de rol van sociale contact over. Hoewel digitale verbinding kansen biedt, kan het echt menselijk contact nooit vervangen; we zijn immers zoogdieren, sociale wezens. We moeten mannen helpen betekenisvolle contacten te creëren, zowel offline als online, en ze de tools geven om emotionele veerkracht op te bouwen, onder meer door een gezonde leefstijl."

Model en acteur Stan Molemaker doorbreekt stilte

Samen met Movember zet ook Stan Molemaker, model, acteur en mediapersoonlijkheid zich dit jaar in om het taboe rondom mentale gezondheid te doorbreken. “Ik wil vanuit mijn positie graag andere mannen inspireren en ondersteunen, omdat ik dat ontzettend belangrijk vind.” Door openlijk zijn persoonlijke ervaringen met mentale gezondheid en trauma’s te delen, hoopt Stan mannen te laten zien dat praten over gevoelens niet alleen normaal is, maar ook kracht vergt. “We hebben allemaal wel eens een steuntje in de rug nodig en hulp zoeken is absoluut niets om je voor te schamen.”

Zingeving en verbinding aankaarten

Ieder jaar in november zet de Movember-beweging zich in voor meer bewustwording en het ondersteunen van initiatieven die mentale en lichamelijke gezondheid bij mannen bevorderen. Door aandacht te besteden aan zingeving, verbinding en het bespreekbaar maken van mentale en lichamelijke uitdagingen draagt het initiatief bij aan preventie en versterkt het de capaciteit om problemen tijdig te signaleren. Concreet betekent dit dat elke deelname, van het laten groeien van een snor tot aan een donatie, bijdraagt aan een samenleving waarin mentale en lichamelijke gezondheid serieus wordt genomen.

Movember: een wereldwijd initiatief voor gedragsverandering

Wat begon als een lokaal initiatief in Australië 21 jaar geleden, is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die blijft groeien. De Movember Foundation ondersteunt wereldwijd meer dan 1.250 projecten op het gebied van onderzoek, overlevings- en ondersteuningsdiensten. Met de iconische snor als ijsbreker streeft Movember naar open gesprekken over mannengezondheid en het doorbreken van traditionele ideeën over mannelijkheid.

