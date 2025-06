Twee minderjarige jongens aangehouden voor overval warenhuis

De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden voor de overval op een warenhuis in Laren. Donderdag 1 mei werd de winkel aan de Nieuweweg overvallen.

Gewapende overval

Op donderdag 1 mei 2025, aan het einde van de middag, vond de overval plaats op het warenhuis aan de Nieuweweg te Laren. Twee personen bedreigden het personeel met een mes en namen geld mee uit de kassa. Na de overval vluchtten ze weg op een fatbike.

Uitgebreid onderzoek

De politie deed uitgebreid onderzoek naar de gewapende overval. Omdat vermoed werd dat de verdachten minderjarig zijn werd de jeugdagent in het onderzoek betrokken, en werden de beelden van de twee geblurd getoond op social media en in het opsporingsprogramma Bureau Noord-Holland. Dat leidde tot een aantal tips en meldingen via Meld Misdaad Anoniem.