Flinke aanrijding in Gieten leidt tot flinke schade

Donderdag vond er rond 17.30 uur een flinke aanrijding plaats op de kruising bij de Jumbo-Abbas in Gieten.

Flinke aanrijding

Een personenauto die vanaf de Heetkamp kwam verleende geen voorrang aan een auto die in de Stationsstraat reed met een flinke aanrijding tot gevolg. Veel mensen die bij de viskraam stonden waren getuige van de aanrijding. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. Bestuurders van de beide auto's hebben gegevens uitgewisseld via het Europees schadeformulier en daar was de zaak mee afgedaan.