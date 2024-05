Politie onderzoekt mishandeling in Harlingen

Een 39-jarige man werd in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 mei rond 00:00 uur zwaar mishandeld aan de Dokkade in Harlingen. De man is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon raakte lichter gewond. Hij is 25 jaar. De politie doet nader onderzoek en komt graag in contact met getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben.