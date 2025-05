'Militaire' stoet trekt op Bevrijdingsdag door drukbezocht Heerenveen

De Bevrijdingsdag in het centrum van het Friese Heerenveen trok maandagmiddag veel bezoekers.

'Keep Them Rolling'

Er waren rijdende militaire voertuigen te zien voor jong en oud. De stoet met de voertuigen van de vereniging Keep Them Rolling ging onder goede weersomstandigheden door de straten. Ook was er bij het gemeentehuis muziek te horen en konden de mensen een hapje en een drankje nuttigen.