Politie onderzoekt dodelijk schietincident in Sneek

De politie doet onderzoek naar een ernstig schietincident, dat op donderdag 25 september plaatsvond op de galerij van een flat aan de Furmerusstraat in Sneek. Bij het schietincident is een 33-jarige vrouw uit Sneek zeer ernstig gewond geraakt. Een 32-jarige man uit Sneek is overleden.

De politie kreeg rond 21:30 uur een melding van een schietincident. Op de galerij van een flat troffen agenten een zwaargewonde vrouw en de reeds overleden man aan. Hulpverlening werd opgestart. De vrouw is uiteindelijk in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hulpverlening mocht voor de man niet meer baten. De politie gaat op dit moment uit van een incident in de relationele sfeer.

Vuurwapen gevonden

De politie is meteen gestart met een onderzoek. Uit het onderzoek bleek al snel dat de man verdacht wordt van het schieten op de vrouw, waardoor ze gewond is geraakt. Ze houden er zeer sterk rekening mee dat de man zichzelf daarna van het leven heeft beroofd en dat er geen andere personen betrokken zijn geweest bij het incident. Op de plek van het schietincident is door de politie een vuurwapen gevonden.

Geen strafrechtelijke vervolging

Ondanks dat de politie probeert te achterhalen wat de precieze achtergrond van het incident is geweest, zal dat onderzoek niet leiden tot strafrechtelijke vervolging. Dat heeft er mee te maken dat de verdachte is overleden.