Aanvaring schip en plezierjacht in Friesland, 2 opvarenden naar ziekenhuis gebracht

Maandagmiddag zijn in Friesland op het Prinses Margrietkanaal een binnenvaartschip en een plezierjacht met elkaar in aanvaring gekomen. Dit meldt de politie maandag.

Twee opvarenden uit water gehaald

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur valkbij de Fonejachtbrug bij het Friese Warten. 'Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer per boot en ambulances kwamen ter plaatse voor de hulpverlening', zo meldt de politie. De Stûkenwei werd vanwege de hulpverlening afgesloten voor het overige verkeer.

GRIP 1

'Er is een GRIP 1 afgekondigd, meerdere hulpdiensten werken gecoördineerd samen. Een reddingsteam van de brandweer is te water. Op dit moment zijn twee personen aan wal gebracht, eerste hulp wordt verleend', aldus de politie. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is op dit moment niets bekend.

Update 17.45 uur: Afgeschaald naar GRIP 0

'De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanvaring. De schipper van het binnenvaartschip is aangehouden voor het afnemen van een verklaring. Op dit moment geven we verder geen informatie over hoe het met de slachtoffers gaat', aldus de politie zojuist.