Verrassende vragen onderstrepen belang jeugdeducatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Op 1 september jl. ging voor de 17e keer op rij het educatieprogramma over agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor basisscholen van start. In samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân, Natuur- en Milieueducatiecentra Pingo&Pet, de Naturij en de Klyster organiseert Vereniging Noardlike Fryske Wâlden praktijklessen op de boerderij. Een initiatief dat ondersteund wordt door de gemeenten in ons werkgebied, evenals Provincie Fryslân. Dit jaar zullen 40 klassen uit ons werkgebied zo’n les volgen en te gast zijn bij 30 leden van onze vereniging. De aftrap van deze cyclus vond dit jaar plaats bij een boer uit Drachtster Compagnie. Nieuw dit jaar is de introductievideo die gemaakt is om de kinderen voor te bereiden op het bezoek aan de boer. Via https://youtu.be/OPQDSCXym2A?si=JvfvbPqg8Ptml6LT krijgen kinderen kledingadvies en wordt er uitgelegd wat voor opdrachten er gedaan worden.

Verrassende vragen

Een klas uit Drachten fietste het erf bij fam. De Boer in Drachtster Compagnie op. Hier openden wethouder Maria le Roy en Voorzitter van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Ids Hellinga de dag. Ook de boer vertelde iets over zijn bedrijf en gaf een rondleiding. De kinderen kregen ruim de gelegenheid om vragen te stellen over de boerderij. Hierbij was een van de vragen op welke manier de melk op het bedrijf geproduceerd werd. De betreffende boer gaf aan zijn dieren zoveel mogelijk buiten te laten grazen. Daarnaast zet hij zich in voor weidevogelbeheer en onderhoudt hij zijn elzensingels ter bevordering van de biodiversiteit en als schaduwplek voor zijn vee in de zomer. Hierdoor ontstaat een mooie balans tussen boer en natuur. Ook werd er gevraagd of er Fries gesproken werd op het bedrijf. Dit werd beaamd door de Boer, want gaf hij aan: “We zijn immers in de Noardlike FRYSKE Wâlden.” Hierbij werd wel duidelijk dat het jeugdeducatieproject bijdraagt aan het beantwoorden van vragen die leven bij kinderen over hun leefomgeving. Ook voor de Friese taal is er ruimte in het project.

Dagdeel in het veld

De schoolklas heeft een dagdeel doorgebracht op de boerderij en in het veld. Er is met veel enthousiasme gesnoeid in de Elzensingel. Er zijn proefjes bij de sloot gedaan en mooie takken versierd. Ook wethouder Le Roy en Dhr. Baas, van gemeente Smallingerland namen de snoeischaar ter hand. Dankzij de betrokkenheid van gemeenten en provincie kunnen we de kinderen kennis laten maken met de agrarische sector en ze de schoonheid van het landschap, waarin ze wonen, laten zien.

