OM verdenkt vijf mannen van deelname aan crimineel netwerk met terroristisch motief

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft vandaag voor de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden de (voorlopige) aanklacht geformuleerd tegen vijf verdachten. De mannen worden onder meer verdacht van het deelnemen aan een organisatie die gericht is op het plegen van diverse terroristische misdrijven vanuit een anti-institutioneel gedachtegoed. De organisatie zou zijn gericht op het ontwrichten van fundamentele politieke en constitutionele structuren van ons land, onder meer door het plegen van geweld en het daartoe voorhanden hebben van wapens. Het betreft dan met name het plegen van aanslagen tegen overheidsinstituties.

Het OM is van mening dat de verdachten die vandaag terecht staan, behoren tot een kleine extremistische groep die bereid is om dodelijk geweld te plegen of daartoe oproept.

Verdachten

Dit betreft een 61-jarige man uit de gemeente Waadhoeke, een 39-jarige man uit de gemeente Sùdwest-Fryslân en een 62-jarige en 66-jarige man uit Leeuwarden. De vijfde verdachte die terechtstaat, een 74-jarige man uit de gemeente Gilze en Rijen, wordt in dit onderzoek verdacht van het leveren van wapens. Daarbij had hij in de ogen van het OM weet van het gedachtegoed en de intenties van het netwerk. Het bezit van wapens wordt daarnaast aan de verdachten van 66 en 39 jaar tenlastegelegd.

Anti-institutioneel gedachtegoed

Het onderzoek start na een inval op 25 oktober 2024 bij de 61-jarige verdachte uit de gemeente Waadhoeke. Daarbij worden vuurwapens en munitie aangetroffen. Ook vindt de politie geschriften die wijzen op een extremistisch anti-institutioneel gedachtegoed. Aan dit onderzoek heeft de AIVD bijgedragen door het uitbrengen van een aantal ambtsberichten.

Opgevangen gesprek

In een heimelijk opgenomen gesprek wordt door meerdere verdachten gesproken over plannen om een aanslag te plegen ergens in ons land in de periode van de NAVO-top. Dit gezien de strenge beveiliging van de top zelf. Tevens wordt gesproken over het plegen van aanslagen op overheidsfunctionarissen. Dat gesprek is onder meer aanleiding geweest om de verdachten op 11 juni 2025 aan te houden en een aantal doorzoekingen te verrichten. Hierbij worden op meerdere locaties onder andere wapens, munitie en zwaar professioneel vuurwerk aangetroffen.

Ook is een grondstof voor het maken van het dodelijke gif ricine gevonden, inclusief een handleiding over hoe je het kunt maken en hoe het kan bijdragen aan het plegen van een aanslag.

Volkstribunalen

Bij de doorzoekingen worden ook voorwerpen en geschriften aangetroffen die het extremistisch anti-institutioneel gedachtegoed bevestigen. Bij een 61-jarige verdachte wordt een door hemzelf geschreven plan gevonden om de gevestigde orde met geweld omver te werpen. Daarbij zouden vermeende verraders ter dood moeten worden veroordeeld en publiekelijk moeten worden geëxecuteerd. Bij andere verdachten zijn eveneens geschriften aangetroffen. Deze zien onder meer op het oprichten van (internationale) volkstribunalen, beëdiging van sheriffs en arrestatiebevelen voor tientallen personen.

Acht verdachten

In dit onderzoek zijn in totaal acht mensen aangehouden. Twee daarvan zijn al kort na hun aanhouding in vrijheid gesteld. Zij zijn nog wel verdachte. Een 55-jarige man uit Den Bosch mag eveneens de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid afwachten. Hij is door de rechtbank al enige tijd geleden geschorst. Het OM verdenkt hem van het leveren van wapens aan het netwerk. Daarbij kan er op dit moment niet gezegd worden dat hij weet had van het gedachtegoed van de personen waaraan hij deze wapens leverde.