Verduurzamingsscan biedt woningzoekers direct zicht op kosten en besparingen

Het energielabel is van grote invloed op de waarde van een huis. Zeker bij aan- en verkoop is het dan goed om een beeld te hebben van de verduurzamingsopties, welk investeringsbudget nodig is en wat het op termijn bijdraagt aan energiebesparing en ontwikkeling van de woningwaarde. ‘Om huizenzoekers hierbij te adviseren, kunnen NVM-makelaars meteen een verduurzamingsscan aanbieden,’ zegt Anneke Haak-Bronsema, makelaar en bestuurslid NVM-Wonen. ‘Deze extra informatie vroeg in het zoekproces stimuleert verduurzaming en helpt bij completering van het financiële totaalplaatje. Dat is ideaal en op het juiste moment, want juist in het eerste jaar na aankoop worden de meeste verduurzamingsmaatregelen getroffen.’

Beschikbaarheid verduurzamingsscan

De NVM Verduurzamingsscan is in principe beschikbaar voor alle te koop staande grondgebonden woningen met een NTA-8800 energielabel. Dus voor bestaande en nieuwbouwhuizen met een energielabel dat is afgegeven vanaf januari 2021. Het geeft een eerste indicatie van de kosten, labelverbetering en waardeontwikkeling na verduurzaming. De scan is niet beschikbaar voor appartementen vanwege de vaak lastiger besluitvorming over gezamenlijk te nemen energiemaatregelen en gemeenschappelijke voorzieningen.

Van rood naar lichtgroen

Zeker bij een woning met een ‘ongunstig rood’ energielabel is het vaak lastig om als koper – in de drukte van een aankooptraject – snel te doorzien wat nodig is om bijvoorbeeld van een F naar een C label te gaan. De NVM Verduurzamingsscan is dan een oplossing en geeft antwoord op vragen als: Wat is te verduurzamen aan deze woning? Wat gaat dat kosten? Wat levert het op aan energiebesparing? Wat wordt het verwachte nieuwe energielabel? En wat betekent dit voor de woningwaarde? Dit is af te lezen in de illustratie. Als voorbeeld van een complete NVM Verduurzamingsscan is deze toegepast op een fictieve, maar reële woning in Utrecht (zie pdf bijlage).

Handig en onderscheidend

Met de verduurzamingsscan kunnen NVM-makelaars klanten tijdens hun zoektraject ook gericht adviseren over verduurzaming. ‘Handig, omdat kijkers op dat moment nog maar weinig over de nieuwe woning weten,’ merkt Anneke Haak-Bronsema. ‘Onze makelaars kunnen dan meteen een indicatie bieden van verduurzamingsmaatregelen, kosten en waarde van het huis,’ Verwachting is dat zowel kopers als verkopers hiermee een streepje voor hebben, want de verkooptijd is vaak te kort om elders betrouwbare informatie in te winnen, zo ervaart Haak: ‘Daarbij is het soms lastig te bepalen wat je als eerste aan verduurzaming van de woning kunt doen. Zeker omdat je tijdens een bezichtiging vaak al meer punten ziet die je wilt aanpassen. De NVM Verduurzamingsscan helpt je om te prioriteren. Bovendien onderscheidt deze scan zich door de hoge kwaliteit van de verbetervoorstellen.’

Bijdrage aan verduurzaming

De NVM Verduurzamingsscan is beschikbaar voor alle NVM-makelaars. De scan kan door een verkoopmakelaar bij de verkoopdocumentatie worden gevoegd. Of is door een aankoopmakelaar te gebruiken bij de aankoopadvisering van een woning. Het is een startpunt voor een nader uit te werken duurzaamheidsplan, bijvoorbeeld met een energieadviseur. Tegelijk werkt de scan als hulpmiddel bij gesprekken over woningfinanciering. De hoogte van de financiering hangt namelijk af van het energielabel en de te nemen verduurzamingsmaatregelen. Anneke Haak-Bronsema: ’Als NVM dragen we hiermee bij aan de verduurzamingsopgave van de woningmarkt. Zo ondersteunen we niet alleen de klimaatdoelstellingen, maar helpen we ook om wonen betaalbaar en toekomstbestendig te houden voor iedereen in Nederland.’

Brainbay en Milieu Centraal

De verduurzamingsscan is met inzet van kunstmatige intelligentie ontwikkeld door NVM-datadochter brainbay. De kostenindicatie is gebaseerd op cijfers en onderbouwde aannames van Milieu Centraal. Door de combinatie van het brainbay waardemodel en de onderbouwde cijfers van Milieu Centraal biedt de scan een goede indicatie van de kosten en baten na verduurzamingsmaatregelen.