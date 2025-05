Defensie wil munitiedepot in Staphorst

De krijgsmacht heeft meer ruimte nodig voor het opleiden en trainen van militairen. Ook moet er plek komen om medewerkers en materieel onder te brengen. De locatie in Staphorst blijkt het meest geschikt voor de extra locatie voor grootschalige munitieopslag. 'Defensie heeft hiervoor in Nederland onderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties voor 57 ruimtebehoeften', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Kabinet

Het Ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) is vandaag door het kabinet vastgesteld. Staatssecretaris Gijs Tuinman informeert hier de Tweede Kamer over.

Onderzoek

De krijgsmacht heeft meer ruimte nodig voor het opleiden en trainen van militairen. Defensie maakte in december 2023 bekend hoeveel ruimte de krijgsmacht op basis van de bestaande inzichten nodig heeft. Het afgelopen 1,5 jaar is onderzocht wat hiervoor de beste plekken zijn. Daarbij is gekeken naar onder meer de invloed op de leefomgeving, natuur, het milieu en draagvlak. De uitkomsten van het onderzoek staan in het zogenoemde planMER (milieueffectrapportage).

Ruimte is schaars

Ruimte is schaars en er zijn meerdere belangrijke maatschappelijke belangen die om ruimte vragen. Dit vergt een zorgvuldige afweging. De uitkomsten daarvan zijn terug te vinden in het Ontwerp NPRD.

Goed informeren

Personen die dit raakt worden persoonlijk geïnformeerd. Staatssecretaris Tuinman: “De veiligheidssituatie in de wereld en de schaarse ruimte in Nederland dwingen het kabinet tot deze keuzes. Dat burgers en bedrijven hierdoor worden geraakt, daarvan ben ik mij zeer bewust. Ik heb aan keukentafels gezeten, in de bedrijfshal gestaan en ben door de akkers heen gelopen. Ik heb de impact van de plannen en de onzekerheid van mensen gevoeld. Daarom is het belangrijk dat we hen snel en goed informeren. Dat doen we met brieven, maar we gaan ook langs.”

Belangrijke uitkomsten

Het is belangrijk om zoveel mogelijk ruimtegebruik te combineren. Combinaties met de natuur voor de uitbreidingen van militaire oefenterreinen blijken vaak kansrijk.

Locatie Staphorst

De locatie in Staphorst blijkt het meest geschikt voor de extra locatie voor grootschalige munitieopslag. Voor de centraal gelegen kazerne voor ondersteunende eenheden is Zeewolde-Spiekweg de voorkeurslocatie. Lelystad Airport is dat voor de stationering van jachtvliegtuigen, op basis van militair medegebruik op een civiele luchthaven. Ook bleek dat een behoefte van Defensie niet in Nederland kan worden gerealiseerd. Voor een nieuw springterrein om met explosieven te trainen is geen geschikte locatie gevonden.

Cranendonck en Weert

Voor de uitbreiding van bijvoorbeeld het oefenterrein de Weerterheide zijn meerdere gebieden in Cranendonck en Weert als voorkeurslocatie aangewezen. En dat geldt ook voor de uitbreiding van het Artillerie Schietkamp voor meerdere gebieden in verschillende gemeenten van de provincie Gelderland. Alle voorkeurslocaties zijn terug te vinden in het Ontwerp NPRD.

Reageren en vervolg

Defensie houdt verschillende digitale en fysieke informatiebijeenkomsten. Van 28 mei tot en met 9 juli kan iedereen op het Ontwerp NPRD en milieueffectenonderzoek reageren door een zienswijze in te dienen. Defensie verwerkt die in een Nota van Antwoord. Eind 2025 stelt het kabinet het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie vast.