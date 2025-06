Politie onderzoekt schietincident aan Flora in Veendam

De politie doet onderzoek naar een schietincident aan de Flora in Veendam. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. We hebben nog geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar tips en getuigen.

De melding van het schietincident kwam woensdag 11 juni rond 22:20 uur bij ons binnen. Agenten zijn ter plaatse gegaan. In de omgeving van de Flora werden geen gewonden of andere betrokkenen aangetroffen. De politie is wel meteen gestart met een onderzoek naar de toedracht van het incident.

Uit dat onderzoek blijkt dat er vermoedelijk meerdere keren is geschoten. Ook weten we dat er waarschijnlijk meerdere personen en meerdere voertuigen betrokken waren bij het incident. We houden er ook rekening mee dat er ook nog getuigen zijn geweest van het schietincident.