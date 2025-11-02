Leapmotor presenteert C10 AWD

De Leapmotor C10 AWD wordt gepresenteerd op de Auto Zürich Car Show 2025 en geldt als een van de blikvangers van het jaar. Het model combineert dynamische prestaties met een intelligent ontwerp.

De nieuwe C10 AWD is ontwikkeld voor bestuurders die waarde hechten aan kracht, veelzijdigheid en intelligent rijgedrag. Het model biedt een naadloze combinatie van hoge prestaties en nauwkeurige handling, en markeert daarmee een nieuwe stap in elektrische mobiliteit. De C10 AWD is gebouwd om verder te komen, sneller op te laden en met vertrouwen elke route aan te gaan.

