Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Een systeemvermogen van 588 kW (800 pk), een koppel van 800 Nm, een acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 2,0 seconden en een topsnelheid van 320 km/u – dát is de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Deze high-performance studie belichaamt pure prestaties en de emotionele, elektrische GSE-toekomst. Sinds de wereldpremière maakt dit concept diepe indruk op het publiek. Het is bovendien de eerste Opel-studie die de echte en de digitale wereld samenbrengt. Maar hoe is dit idee uitgegroeid tot zo’n spraakmakend concept? In een nieuwe social media videoserie biedt Opel nu exclusieve inkijkjes in het ontwikkelproces van de Corsa GSE Vision Gran Turismo (afleveringen 1 tot en met 3). In afleveringen 4 tot en met 6 staat de spectaculaire ontvangst centraal tijdens de IAA Mobility in München en de Gran Turismo World Series in Berlijn. Kortom: OMG! Hoe een idee uitgroeide tot het toonbeeld van GSE.