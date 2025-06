42 maanden gevangenisstraf voor poging doodslag in Beekbergen

Op 9 december 2024 kregen de 25-jarige man en het slachtoffer ruzie met elkaar in een bungalow op een vakantiepark in Beekbergen. Het slachtoffer sloeg de man en de man pakte het slachtoffer bij zijn nek. Omstanders haalden de man en het slachtoffer uit elkaar, en het slachtoffer werd naar buiten genomen. Binnen pakte de man een mes uit de keuken. De man en het slachtoffer kwamen tegenover elkaar te staan. De man had het mes in zijn hand dat hij recht voor zich uit hield.

Poging doodslag



De rechtbank vindt het bewezen dat de man het slachtoffer stak in zijn lies. Dat het slachtoffer zelf in het mes gesprongen is, vindt de rechtbank niet aannemelijk. Door de steekwond in de lies van het slachtoffer, verloor het slachtoffer veel bloed. Als er niet op tijd was ingegrepen, was het slachtoffer komen te overlijden door het bloedverlies. De rechtbank oordeelt dat de 25-jarige man door het slachtoffer in de lies en het bovenbeen te steken, bewust de kans aanvaardde dat het slachtoffer kwam te overlijden.

Geen noodweer



Volgens de 25-jarige man handelde hij uit zelfverdediging. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake was van een situatie waarin de man zich gerechtvaardigd mocht verdedigen, omdat het slachtoffer al naar buiten was meegenomen. Getuigen verklaren dat er geen sprake was van een aanval door het slachtoffer. De rechtbank verwerpt daarom het beroep op noodweer(exces).

Gevangenisstraf



De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 42 maanden met aftrek van de tijd die de man in voorarrest heeft doorgebracht. Dat is lager dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechtbank meeweegt dat de man en het slachtoffer over en weer geweld tegen elkaar gebruikten.