Alarmerende fraude met energieopslagsystemen: veel agrariërs doelwit

Door heel Nederland worden agrarische ondernemers geconfronteerd met een toenemend aantal oplichtingspraktijken rondom energieopslagsystemen en thuisbatterijen. Oplichters doen zich voor als betrouwbare leveranciers, bieden telefonisch een thuisbatterij aan en om een vrijblijvende afspraak te bevestigen moet de boer een paar vinkjes zetten. Vervolgens volgt er een contract met handtekening en betalingsverplichting in de mail maar wordt er niets geleverd.

Georganiseerde en intimiderende aanpak

De oplichters opereren onder een paar verschillende namen en vaak begint het met een vrijblijvend telefoontje. Ondernemers die protesteren krijgen te maken met agressieve telefoontjes, dreigende incassobureaus of zelfs ongewenste bezoeken op hun erf. Dit zorgt niet alleen voor financiële schade, maar ook voor gevoelens van onveiligheid en intimidatie.

Ondernemers minder beschermd dan consumenten

Een belangrijk aandachtspunt is dat agrarische ondernemers als bedrijf niet dezelfde rechten hebben als particuliere consumenten. Waar een particulier bij een telefonische of online aankoop doorgaans recht heeft op 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, geldt dit voor bedrijven meestal niet.

Ondernemers zitten daardoor vaak direct vast aan contracten, ook wanneer deze tot stand zijn gekomen via misleidende of agressieve verkoopmethoden. Oplichters maken hier misbruik van door druk te zetten en zich te beroepen op zogenaamd rechtsgeldige overeenkomsten. Juist daarom is het cruciaal dat agrarische ondernemers extra alert zijn en verdachte praktijken direct melden.

Duizenden euro’s verdwenen

“Je wordt onder druk gezet en dat geeft een erg onveilig gevoel,” zegt Gaby de Ruiter, vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied bij LTO Noord. “Een boer werd wel dertig keer gebeld, steeds agressiever en dreigender. We weten van meerdere slachtoffers dat er daadwerkelijk duizenden euro’s zijn verdwenen. Daarom verzamel ik aangiftes uit het hele land om samen met de politie een vuist te maken tegen deze praktijken.”

Tip: gelijk ophangen

De Ruiter heeft eigenlijk maar één tip: 'Gelijk ophangen als je benaderd wordt en het niet vertrouwd. Als je bent opgelicht doe een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), stel je rechtsbijstandsverzekering in kennis en heb je daadwerkelijk een aanbetaling gedaan, doe aangifte bij de politie van oplichting.'

