Man 24 jaar cel in voor liquidatie op oudejaarsavond en bezit vuurwapens

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een 49-jarige man veroordeeld tot vierentwintig jaar gevangenisstraf voor de liquidatie van een man in Zwolle op oudejaarsavond in 2019, het bezit van een grote hoeveelheid (automatische) vuurwapens met munitie en handgranaten en voor witwassen. Dit meldt het Hof.

Vuurwapens gevonden in ingegraven plastic vaten

Op 8 september 2020 werden in een bosgebied in Zwolle in de grond vijf plastic vaten aangetroffen met daarin in totaal negen automatische vuurwapens, vijftien vuurwapens, eenentwintig handgranaten, bijna negenhonderd patronen en een groot contant geldbedrag. 'Na onderzoek bleek dat op deze goederen veel sporen werden aangetroffen die matchen met de verdachte. In een van de vaten werden delen aangetroffen van een wapen dat was gebruikt bij de moord op een man in de avond van 31 december 2019. Op dat wapen werd ook DNA van verdachte gevonden', aldus het Hof. Verdachte heeft aanvankelijk gezwegen en later zijn betrokkenheid bij alle tenlastegelegde feiten ontkend.

Rechtbank

Verdachte is voor de moord, het bezit van vuurwapens en explosieven en het witwassen vervolgd door het Openbaar Ministerie. De officieren van justitie eisten een gevangenisstraf van zevenentwintig jaar. De rechtbank veroordeelde verdachte op 4 mei 2022 voor wapenbezit en het witwassen maar sprak hem vrij voor de moord. Aan verdachte werd een gevangenisstraf opgelegd van zes jaar met aftrek van voorarrest. Zowel verdachte als de officieren van justitie stelden hoger beroep in.

Hof

In hoger beroep zijn getuigen gehoord en is opnieuw onderzoek gedaan naar het moordwapen en DNA-sporen. Het Hof veroordeelt in hoger beroep de verdachte voor alle feiten. Het Hof concludeert dat door de veelheid van sporen van verdachte op de goederen in de vaten, de verdachte de beschikking heeft gehad over het geld en deze goederen. Ook stelt het Hof vast dat het DNA van verdachte op het moordwapen een daderspoor betreft waarvoor verdachte geen verklaring heeft gegeven en dat verdachte geen alibi heeft voor het tijdstip van de moord.

Strafmaat

Het hof legt een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf op omdat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een brute en koelbloedige liquidatie, voor het bezit van een extreem gevaarlijk en dodelijk wapenarsenaal en voor witwassen.

Schadevergoeding betalen aan zoon slachtoffer

Verdachte wordt ook veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de zoon van het slachtoffer. De behandeling van de strafzaak bij het Hof heeft lang geduurd omdat er aanvullend onderzoek is verricht. Het Hof heeft vanwege die lange duur de aan de verdachte opgelegde, als passend geachte, gevangenisstraf verminderd met drie jaar.