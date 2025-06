Rode Kruis: Hitte is dodelijk, toch zijn 252 gemeenten nog niet goed voorbereid

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Lekker warm, denken veel mensen. En vandaag op de eerste tropische dag, mag je dat zeker denken. Maar nu hittegolven steeds normaler worden in Nederland, moeten we ons beter voorbereiden. Daar ligt ook een rol voor gemeenten. Op dit moment telt Nederland 90 gemeenten met een lokaal hitteplan, terwijl er 342 gemeenten zijn. Werk aan de winkel dus.”

Hitte is een serieus gezondheidsrisico

Extreme hitte vormt vooral voor ouderen, jonge kinderen, mensen met een handicap en zwangere vrouwen een serieus gezondheidsrisico. Vooral bij ouderen kan het zelfs fataal zijn, omdat de dorstprikkel en de zweetproductie afnemen. Dat maakt de kans op een levensgevaarlijke hitteberoerte groter. Daarnaast zijn mensen die buiten werken, zoals postbezorgers, bouwvakkers en wegwerkers, of dak- en thuisloze mensen extra kwetsbaar.

In Nederland hebben we al een nationaal hitteplan. Mede dankzij dat waarschuwingssysteem is het aantal extra sterfgevallen afgenomen. Toch kunnen we in wijken meer doen om kwetsbare mensen te beschermen. Een lokaal hitteplan is een soort draaiboek waarmee de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties, tijdens een hitteperiode in actie komt om de impact van hitte te beperken.

Goossens: “De gemeente speelt een belangrijke rol in de bescherming van mensen. Zij weten precies welke wijken extra kwetsbaar zijn of waar veel thuiswonende 75-plussers wonen. Samen met de GGD, welzijnsorganisaties en het Rode Kruis kunnen gemeentes hen extra ondersteunen. Of er wordt geadviseerd om sportevenementen te vervroegen of af te lassen. Of mensen die buiten werken eerder starten, zodat ze niet op het heetste punt van de dag in de zon werken.”

Waarschuwingsbericht naar je telefoon

Het Rode Kruis pleit voor simpele oplossingen. Goossens: “Een lokaal hitteplan is geen promotieonderzoek van jaren. De oplossingen om veel leed te voorkomen zijn simpel. Het Rode Kruis ontwikkelde bijvoorbeeld speciale drinkschijven, een papieren hulpmiddel waarmee ouderen kunnen bijhouden hoeveel ze hebben gedronken. Het Rode Kruis heeft gratis te downloaden hitteflyers beschikbaar in tien talen, van Nederlands tot Arabisch, Spaans en Pools. Ook heeft het Rode Kruis internationaal veel ervaring met hitte. Zo verspreiden we in Bangladesh waarschuwingsberichten bij extreme hitte, gewoon naar je telefoon.”