Tijn nog altijd vermist: twee personen aangehouden

In het onderzoek naar de nog altijd vermiste, inmiddels 13-jarige Tijn uit Eindhoven, hielden we donderdag twee verdachten aan. De jongen zelf is echter nog niet gevonden en we doen een nadrukkelijk beroep op iedereen om naar hem uit te kijken en informatie te delen. De verdachten zijn een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw uit de directe kring van Tijn en allebei afkomstig uit Valkenswaard. Zij zitten vast voor nader onderzoek en verhoor.

Op dit moment is er geen aanleiding om te vrezen voor het leven van Tijn, maar de politie maakt zich wel zorgen over zijn welzijn na maanden in verborgenheid. Hij gaat waarschijnlijk niet naar school, waardoor er ook grote zorgen zijn over zijn (sociale) ontwikkeling en mentale gezondheid. Zijn toekomst is onzeker. Het is daarom van het grootste belang voor Tijn dat alle informatie of vermoedens over zijn verblijfplaats met het onderzoeksteam worden gedeeld. Een kind mag niet zomaar verdwijnen.

Onderzoek

Tijn vertrok op dinsdagavond 14 januari met onbekende bestemming vanaf zijn verblijfadres en het vermoeden was al snel dat hij onttrokken was aan het wettig over hem gestelde gezag. Sinds zijn vermissing doet de recherche onderzoek naar zijn verblijfplaats en heeft daar al veel beschikbare opsporingsmiddelen bij ingezet. In eerste instantie deden ze gericht, uitgebreid onderzoek in zijn sociale omgeving, waarbij onder andere veel mogelijke betrokkenen werden gehoord. Toen dat niet leidde tot het bekend worden van zijn verblijfplaats, verspreidde de politie op 7 maart zijn foto met de oproep aan iedereen met informatie om zich te melden. Het onderzoek leidde tot de verdenking van de nu aangehouden man en vrouw. Na de aanhouding zijn de woningen van beide verdachten doorzocht. Ook op andere plaatsen deden ze onderzoek. Daarbij werden gegevensdragers in beslag genomen.

België

Tijn is nog niet terecht en daarom gaat het onderzoek onverminderd door. Het belangrijkste is dat men hem in goede gezondheid vindt. Ze sluiten echter niet uit dat er meerdere aanhoudingen zullen volgen. Het onderzoeksteam is ervan overtuigd dat er mensen moeten zijn die meer weten over de vermissing en/of de verblijfplaats van Tijn en die zich nog niet hebben uitgesproken. Omdat er vanuit de familiaire en sociale kring rond Tijn ook linken met België gelegd kunnen worden, breidt het onderzoeksteam het zoekgebied naar Tijn uit over de grens. Ook in België wordt vanaf nu actief opgeroepen uit kijken naar de vermiste Tijn. Mensen in België die informatie hebben of denken dat ze Tijn hebben gezien, kunnen hun tips delen via het gratis tipnummer van de Belgische politie, 0800-30300. Het tipformulier op de website van de Nederlandse politie invullen kan ook: http://www.politie.nl/tijn