Politie houdt twee verdachten aan na korte ontvoering

De politie heeft in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 oktober twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering. Het slachtoffer is diezelfde nacht in een voertuig in de Spuilaan aangetroffen.

Op de meldkamer was een melding binnengekomen dat een man vermist en mogelijk ontvoerd was. De politie startte direct een onderzoek en kwam uit bij een woning in de Spuilaan. Daar troffen ze de verdachten aan, van wie er een minderjarig is. In dezelfde straat vonden agenten het slachtoffer in een voertuig. Hij was ongedeerd.