Overleden dieren aangetroffen omgeving Schollebos

Afgelopen zondag is er wederom een overleden dier, een halsbandparkiet, aangetroffen in het Schollebos. De afgelopen maanden zijn er meerdere overleden dieren aangetroffen in de omgeving van het Schollebos. In totaal gaat het om zes meldingen waarbij een haas, vijf ganzen, later nog drie ganzen, een kat, twee duiven en een halsbandparkiet overleden zijn aangetroffen. De eerste melding werd ontvangen op 29 april dit jaar.

Zij zijn op een lugubere manier om het leven gebracht. De politie doet onderzoek en roept mensen op om 112 te bellen wanneer zij overleden dieren aantreffen die mogelijk door een misdrijf om het leven zijn gekomen in de omgeving van het Schollebos. Op die manier kunnen sporen zo snel mogelijk worden veiliggesteld.

De politie vermoedt dat het gaat om eenzelfde verdachte en vraagt getuigen zich te melden op het moment dat ze hier meer informatie over hebben. De laatste melding is van zondag 8 juni waarbij een onthoofde halsbandparkiet is aangetroffen. Het team is druk bezig met het onderzoek en ziet mogelijk een verband met eerdere meldingen van overleden dieren. Deze dieren zijn hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen en in de omgeving van het Schollebos gevonden.

Onderzoek

De politie doet onderzoek en surveilleert extra in het Schollebos, zowel herkenbaar als niet herkenbaar. Het is van groot belang om direct 112 te bellen wanneer je een overleden dier ziet dat mogelijk op een onnatuurlijke manier om het leven is gekomen. Dan kan de forensische opsporing sporen sneller veiligstellen voor deze verloren gaan. Dit kan hele belangrijke informatie zijn voor het onderzoek. Ook als je iets verdachts ziet, bel dan direct de politie.