21 maanden cel geëist voor bezit van kinder- en dierenporno

Een 44-jarige verdachte uit Almelo wordt verdacht van bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie eist 21 maanden cel waarvan 7 voorwaardelijk tegen de man. De officier van justitie: “Door het verspreiden van kinderporno heeft verdachte een kinderpornonetwerk in stand gehouden. Verdachte heeft de kring vergroot van personen die kennis konden nemen van de afbeeldingen. Het zijn beelden van slachtoffertjes die seksueel worden misbruikt.” De rechtszitting vond vandaag plaats in de rechtbank in Almelo.

Behalve kinderporno had de verdachte ook dierenporno in zijn bezit. Het gaat in totaal om 63 kinderporno- en 466 dierenporno-afbeeldingen die hij verkreeg en verder verspreidde via Kik, een berichtenservice waarbij gebruikers anoniem kunnen blijven. Dit vond plaats van mei ’22 tot november ’23. De verdachte heeft bekend. Hij verklaarde dat hij mensen wilde opsporen die zich schuldig maken aan digitale ontucht met kinderen. Een verleden waarin zijn eigen kind misbruikt is, voerde hij aan als motief. De officier acht deze verklaring niet geloofwaardig aangezien er vele jaren zitten tussen het misbruik waar hij aan refereert en de feiten waarvoor hij vandaag terecht staat. In zijn gegevensdragers zijn ook geen gesprekken aangetroffen waaruit blijkt dat hij mensen confronteert en bespreekt dat zij verkeerd bezig zijn. Er was geen reële kans dat hij met zijn handelswijze daadwerkelijk mensen zou kunnen opsporen. Overigens doet het motief dat verdachte aanvoert in zijn verklaring, in de ogen van het OM ook niets af aan de strafbaarheid.

De officier van justitie: “Kinderen moeten leren hun eigen lichamelijke integriteit te beschermen. Zolang ze dat nog niet zelf kunnen, moeten volwassenen dat doen. Maar er zijn volwassenen die misbruik maken van die kwetsbaarheid van kinderen.” Het Openbaar Ministerie heeft bij de strafeis onder andere rekening gehouden met de lengte van de pleegperiode, de frequentie waarmee nieuw materiaal aangeleverd, dus verspreid moest worden en het soort afbeeldingen. Het betreft pornografische afbeeldingen van vergaand misbruik van kinderen en afbeeldingen van porno waarbij dieren zijn betrokken.

De officier van justitie: ”Door het eisen van forse straffen in dit soort zaken, laten we ook de samenleving zien dat er 0% tolerantie is ten aanzien van kinderporno en dat eenieder die kinderporno verwerft, bezit, vervaardigt en verspreidt, fors gestraft kan worden."