LTO Noord: keuzes Defensie heeft grote impact op boerengezinnen

Grote gevolgen voor boeren en tuinders

De bekendmaking heeft grote gevolgen voor talloze boeren, tuinders en hun gezinnen. Voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord spreekt van een “immense impact” op het boerenleven. “De grond wordt je onder de voeten weggeslagen als je hoort dat jouw woon- en werkplek, vaak al generaties in de familie, wordt ingenomen. Voor deze ondernemers is dit ronduit verschrikkelijk nieuws. LTO Noord zal hen met raad en daad bijstaan,” aldus Bruins.

Begrip voor versterking Defensie

LTO Noord begrijpt de noodzaak van versterking van Defensie, gezien de veranderende geopolitieke omstandigheden. Tegelijkertijd heeft de organisatie zich er de afgelopen jaren consequent voor ingezet dat ook de strategische waarde van landbouw en voedselzekerheid wordt meegenomen in discussies over nationale veiligheid.

'Vruchten afgeworpen'

Bruins erkent dat die inzet vruchten heeft afgeworpen: “De uiteindelijke keuze is in meerderheid gevallen op gebieden buiten het agrarisch gebied. Dat is winst, zeker vergeleken met eerdere plannen. Er is geluisterd naar ons pleidooi dat landbouw van essentieel belang is voor een weerbaar en zelfredzaam Europa.”

Royale en zorgvuldige houding verwacht

Toch doet dit niets af aan het leed van de boeren die nu wel getroffen worden door de plannen. LTO Noord zal zich maximaal inzetten voor deze ondernemers. “Zij verdienen duidelijkheid, steun en een eerlijke behandeling. We rekenen daarbij op een royale en zorgvuldige opstelling van Defensie, zoals ook in eerdere gesprekken is toegezegd,” aldus Bruins.

Onderzoek naar concrete gevolgen

Defensie heeft aangegeven de geldende procedures te zullen volgen en ruimte te bieden voor inspraak en bezwaar. In de komende weken onderzoekt LTO Noord de concrete gevolgen van het besluit: om hoeveel boeren het gaat, en in welke sectoren zij actief zijn.

Locaties met de grootste impact

Vooralsnog zijn dit de locaties met de grootste impact in het werkgebied van LTO Noord:

- Ontwikkeling van een kazerne in Zeewolde

- Plaatsing jachtvliegtuigen op Lelystad Airport

- Grootschalig munitiedepot in Staphorst

- Kleinschalig munitiedepot in Kollumerwaard

- Uitbreiding oefengebied de Haar bij Assen

- Laagvlieggebieden voor voornamelijk Apache gevechtshelikopters en mogelijk gevechtsvliegtuigen Twente, Utrecht, Gelderland, de Kop van Noord Holland en een klein gedeelte van de Veluwe.