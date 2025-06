Ziekteverzuim neemt toe in eerste kwartaal 2025

In het eerste kwartaal van 2025 was het ziekteverzuim van werknemers 5,8 procent. Dit is hoger dan een jaar eerder. Griep, verkoudheid en andere virusinfecties zijn de meest genoemde redenen van ziekteverzuim onder werknemers. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Omdat het ziekteverzuim een seizoeneffect kent (’s winters wordt er meer verzuimd dan in de zomer), worden cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. Een ziekteverzuim van 5,8 procent betekent dat van de 1 000 te werken dagen 58 werden verzuimd wegens ziekte.

Minste verzuim in de horeca

In het eerste kwartaal van 2025 nam het ziekteverzuim in vrijwel alle bedrijfstakken toe, maar er zijn uitzonderingen. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie (4,6 procent) lag het ziekteverzuim 0,3 procentpunt lager. In de horeca (3,4 procent) en de landbouw (3,5 procent) nam het verzuim met 0,1 procentpunt af ten opzichte van een jaar eerder.

Het verzuim door ziekte was in de horeca met 3,4 procent het laagst. De horeca had lange tijd het laagste verzuimpercentage, maar in de coronaperiode (van 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2022) nam het ziekteverzuim snel toe. Sindsdien daalt het ziekteverzuim weer.

Verzuim opnieuw het hoogst in zorg en welzijn

In het eerste kwartaal van 2025 lag het verzuimpercentage met 8,1 procent opnieuw het hoogst in de bedrijfstak gezondheidszorg en welzijn. Daarmee steeg het verzuim ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (7,8 procent).

De branche verpleging, verzorging en thuiszorg had, net als in de afgelopen jaren, het hoogste verzuim: 9,7 procent. De grootste stijging was in de geestelijke gezondheidszorg en in overige zorg en welzijn. Sociaal werk is de enige branche binnen de bedrijfstak waar het ziekteverzuim lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar.