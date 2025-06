Organisaties slaan de handen ineen tegen online grensoverschrijding bij jongeren

Fonds Slachtofferhulp, Rutgers, Soa Aids Nederland en KPN Mooiste Contact Fonds slaan de handen ineen tegen online grensoverschrijding bij jongeren. De helft van alle Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar maakt ooit online seksueel misbruik of seksuele intimidatie mee. Volgens recent onderzoek van Fonds Slachtofferhulp ging het in het afgelopen jaar alleen al om 700.000 tot 800.000 jongeren. En in onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland geeft 1 op de 100 jongeren aan dat hun foto’s en filmpjes ongevraagd zijn doorgestuurd.

Deze cijfers laten duidelijk zien dat er meer bewustwording nodig om online seksualiteit prettig en met respect voor elkaars wensen en grenzen te laten verlopen. Daarom slaan Fonds Slachtofferhulp, Rutgers, Soa Aids Nederland en KPN Mooiste Contact Fonds de handen ineen. Met #BeterInternet ondersteunen de organisaties ouders, scholen en jongeren bij het creëren van een veilige en plezierige online omgeving en helpen ze hen wanneer het toch misgaat.

Het leven van jongeren speelt zich voor een groot deel online af. Online dating en sexting zijn daarmee onderdeel van de relationele en seksuele ontwikkeling en worden dan ook door veel jongeren als leuk en spannend ervaren. Onderzoek laat zien dat 1 op de 8 jongeren het afgelopen half jaar aan ’sexting’ heeft gedaan, door bijvoorbeeld een intieme foto van zichzelf aan iemand te sturen. Voor die jongeren is dit een laagdrempelige manier van flirten en relaties aangaan. Sexting wordt pas een probleem als binnen dit contact grenzen worden overschreden, van jou of van de ander. #BeterInternet biedt naast kennis en tools over hoe je online contact leuk en gezond houdt ook de juiste hulp als er toch grenzen worden overschreden.

“Stukje van Mij met de boodschap Denk na voor je doorstuurt bracht onze organisaties bijeen. Samen zijn we erin geslaagd het onderwerp op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Dit is niet zomaar een campagne maar een thema waar we ons voor langere tijd aan verbinden”, zegt Joost Farwerck CEO van KPN en bestuurslid van het KPN Mooiste Contact Fonds. “Bovendien realiseren we ons dat het gaat om een grote groep jongeren die het risico lopen sociaal geïsoleerd te raken. Dat is de reden dat we ons blijven inzetten samen met de drie partners die vorig jaar ook betrokken waren.” Het KPN Mooiste Contact Fonds zet zich al ruim 17 jaar in om sociaal contact te stimuleren voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

“Nu is het moment om die piek in aandacht om te zetten in duurzame impact. Zolang jongeren onvoldoende kennis hebben van online seksueel misbruik en online seksuele intimidatie, de impact ervan onderschat wordt en respect en toestemming niet vanzelfsprekend zijn in onze samenleving, blijven jongeren kwetsbaar. Preventie en structurele gedragsverandering zijn daarom cruciaal”, aldus Nathalie Gaal-Franse, beleidsadviseur bij Fonds Slachtofferhulp.

Manouk Vermeulen van Rutgers vertelt: “Het is belangrijk dat jongeren ook online veilig op kunnen groeien, deze samenwerking draagt daaraan bij.” Evelien Spek, van Soa Aids Nederland, voegt daaraan toe: “We zijn dankbaar voor de kans die het KPN Mooiste Contact Fonds ons biedt. Dankzij deze unieke samenwerking werken we aan beide kanten van de medaille: jongeren de tools geven om hun online wereld leuk én veilig te houden. Samen zetten we in op goede informatievoorziening en een structurele gedragsverandering— online, thuis bij ouders én op school.”