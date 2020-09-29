'Cybercrime raakt 3 op de 4 Nederlanders, mkb kan zichzelf beter wapenen'

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich privé geen of weinig zorgen over digitale veiligheid. 'Tegelijkertijd had in de afgelopen 12 maanden bijna 3/4 van de Nederlanders te maken met pogingen tot cybercrime zoals phishing en in toenemende mate telefonische helpdeskfraude', zo meldt het ministerie van Economische Zaken maandag.

'20 procent neemt geen maatregelen'

Nog altijd neemt 1 op de 5 kleine mkb-bedrijven geen enkele maatregelen. Dat blijkt uit Alert Online 2025, het jaarlijkse onderzoek naar cyberbewustzijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Digitale veiligheid is essentieel

Apparaten voor dagelijks gebruik thuis en op kantoor, industriële machines en processen, betalen, winkelen, zakendoen en contact houden: vrijwel alles is tegenwoordig deels of geheel digitaal met elkaar verbonden. Daarbij is digitale veiligheid essentieel. Dat vraagt om een blijvende actieve houding bij Nederlandse bedrijven, consumenten en de overheid. Hierop inzetten is geen keuze, maar een must.

'Maakt toch niets uit'

Het aantal kleinere mkb-bedrijven (<10 medewerkers) dat geen enkele maatregel lijkt te nemen, is in 2024 iets afgenomen naar 20% van de populatie. Ook blijft de hoeveelheid meldingen die men doet van (pogingen tot) cybercrime nog heel laag (47% door medewerkers, 53% door ICT-verantwoordelijken). Bijvoorbeeld, omdat ondernemers stellen geen schade te ervaren of de verwachting hebben dat het niets uitmaakt.

Digital Trust Center (DTC)

Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, helpt kleinere mkb’ers met het verbeteren van hun digitale weerbaarheid door de subsidie ‘Mijn cyberweerbare zaak’. 'Op dit moment is deze weer opengesteld, aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2025 worden ingediend', aldus het ministerie.

'Bijna niet te begrijpen'

Minister Vincent Karremans (Economische Zaken): “Het is bijna niet te begrijpen dat te veel mensen en bedrijven online veiligheid als een vrijblijvende keuze blijven zien. Zeker als je weet dat niet alleen kruimeldieven op zoek zijn naar persoonsgegevens of geld, maar sommige buitenlandse landen offensieve cyberprogramma’s hebben om bedrijven van klein tot groot digitaal te kunnen bespioneren en saboteren. Meer alertheid en gerichte maatregelen vanuit ondernemers en consumenten met steun van de overheid, zijn dus noodzakelijk voor veilig digitaal zakendoen.”

Gebruik van generatieve AI op het werk

Voor het eerst is onderzocht hoe Nederlanders generatieve kunstmatige intelligentie (AI) op werk gebruiken. Dit type AI kan zelf automatisch nieuwe inhoud creëren zoals tekst, afbeeldingen en video's door te leren van bestaande gegevens. 1 op de 3 medewerkers (36%) zegt uitstekend of zeer goed bekend te zijn met generatieve AI, zoals ChatGPT of beelden tekstgenererende AI-modellen. 1/4 van de medewerkers (26%) vindt dat hun organisatie duidelijke richtlijnen heeft voor het gebruik van generatieve AI om potentiële risico's (bijvoorbeeld op het gebied van dataveiligheid) te beheersen. 1/4 (23%) is het hier juist niet mee eens.

Lees hier het volledige onderzoek