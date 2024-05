Agenten belaagd tijdens onwel wording

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 mei heeft de politie meerdere personen aangehouden, nadat zij werden gehinderd in hun werk. Na een melding van een onwel wording bij een horecagelegenheid, heeft de politie een linie moeten vormen. Dit gebeurde nadat een groep de openbare orde verstoorde.

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding van een reanimatie bij een horecagelegenheid. Ter plaatste bleek het niet te gaan om een reanimatie en werd het slachtoffer behandeld door het ambulancepersoneel. Hij is vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis.

Tijdens deze melding kwamen er verschillende personen op dat moment uit de horecagelegenheid. Buiten zochten verschillende groepen elkaar en gingen de confrontatie aan. De politie greep op dat moment in, waarna er meerdere eenheden ter plaatste zijn gekomen.

Uiteindelijk heeft de politie een linie gevormd om de groepen uit elkaar te drijven en richting Den Haag Centraal te sturen. Hierbij zijn verschillende geweldsmiddelen door de politie ingezet.

Er zijn 4 personen aangehouden door de politie die avond. 2 personen zijn op het bureau direct heengezonden met een boete. Een andere verdachte is aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie. Er is ook een verdachte aangehouden voor mishandeling van een agent.