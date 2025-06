Mogelijk conflict leidt tot ernstige aanrijding

De politie doet onderzoek naar een ernstige aanrijding tussen een voetganger en automobilist op zaterdag 7 juni omstreeks 02:30 uur op de Zonnelaan in Groningen. Hierbij raakte een 24-jarige man uit Groningen ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk ging het om een onderling conflict.

De meldkamer kreeg omstreeks 02:30 uur een melding van een aanrijding tussen een auto en een persoon op de Zonnelaan. Eenmaal ter plaatse troffen agenten het slachtoffer ernstig gewond aan.

Tijdens medische hulpverlening ter plaatse, bleek de man vermoedelijk ook slachtoffer van een steekincident. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is direct na het incident een onderzoek gestart. Zo doen we sporenonderzoek, spreken we met getuigen en bekijken we camerabeelden vanuit de omgeving.