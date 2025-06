FNV: Dinsdag opnieuw massaal protest tegen onderwijsbezuinigingen, dit keer op de Dam

Op dinsdag 10 juni komen duizenden studenten en werknemers uit heel Nederland naar Amsterdam om te protesteren tegen de afbraak van het Nederlandse hoger onderwijs. Hun boodschap is duidelijk: het desastreuze kabinet Schoof is ten einde, nu hun rampzalige bezuinigingsplannen nog. Op woensdag 18 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota van het nu demissionaire kabinet.

‘Dit kabinet kreeg vaak het verwijt dat er niks uit hun handen kwam en dat Nederland stilstond’, zegt FNV-interimvoorzitter Dick Koerselman. ‘Voor ons onderwijs geldt dat zeker niet. Dat hebben ze actief gesloopt. Demissionair of niet, er staat nog steeds voor meer dan een miljard aan bezuinigingen op het hoger onderwijs op de rol. Dinsdag gaan we massaal naar Amsterdam om duidelijk te maken dat die onzalige plannen zo snel mogelijk van tafel moeten. Nu de coalitie is ontbonden heeft de Tweede Kamer een uitgelezen kans om een stap in de juiste richting te zetten.’

Ernstige gevolgen

Hoe ernstig de gevolgen van de bezuinigingsplannen zijn blijkt uit een enquête van FNV onder ruim 1.400 werknemers op universiteiten. Van die werknemers gaat 88% ervanuit dat de kwaliteit van de opleiding waar zij werken achteruitgaat. 78% van de ondersteunende diensten op de universiteiten verwacht dat de kwaliteit van hun werk minder wordt en 64% van het wetenschappelijk personeel ziet de kwaliteit van hun onderzoek dalen.

Investeren in onderwijs

‘Onderwijs is geen kostenpost’, zegt Koerselman. ‘De FNV roept de politiek op om niet te bezuinigen, maar om juist meer geld vrij te maken voor ons onderwijs. Want investeren in onderwijs is investeren in de toekomst van Nederland.’