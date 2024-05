Verdachte steekt slachtoffer en rent met buit maar zonder broek ervandoor

Rond 22:00u komt het slachtoffer thuis bij het zijn woning appartementencomplex gelegen aan ‘het Spoor’ in Houten. Hij rookt nog een sigaretje waarna hij uit zijn auto stapt. De man ziet een persoon vanaf de ingang van het appartementencomplex in zijn richting lopen. Het 33-jarige nietsvermoedende slachtoffer groet de man waarop de persoon vervolgens doorloopt. Als het slachtoffer zijn sleutel in het slot van de voordeur steekt, gaat het ernstig mis.

Uit het niets hoort de man dat iemand rent, waarna hij meteen iets scherps in zijn lichaam voelt. Dan beseft het slachtoffer dat hij is gestoken. Meteen probeert hij zich te verdedigen en ontstaat er een worsteling tussen de verdachte en het slachtoffer. Helaas is deze verdachte niet alleen en hoort het slachtoffer dat de verdachte naar een verdachte 2 roept dat hij hem moet gaan steken. Vermoedelijk heeft deze tweede verdachte daarna het slachtoffer ook gestoken. Dit duurt echter maar kort, want de tweede verdachte gaat er al snel weer vandoor. De worsteling tussen de eerste verdachte en het slachtoffer gaat onvermoeibaar door. De eerste verdachte wil vluchten, maar het slachtoffer probeert dit te voorkomen door de broek van de verdachte vast te pakken. Ondanks dat het slachtoffer inmiddels al veel bloed had verloren, lukt het hem om de broek van de verdachte naar beneden te trekken.

Door alle commotie stoppen voorbijgangers om te helpen en bellen zij 112. Uiteindelijk lukt het de verdachte om los te komen en gaat hij zonder broek maar met buit vandoor. Door de adrenaline is het slachtoffer nog kort achter de verdachte aangerend, maar al snel lukte het, door het bloedverlies, niet meer om op zijn benen te staan en viel hij neer.

De recherche heeft eerder een getuigenoproep gedaan om beelden te uploaden voor het onderzoek. Gelukkig zijn er beelden en staan de verdachten op beeld. Eén van de verdachten is inmiddels aangehouden. De recherche komt graag te weten wie onder andere ‘de helper’ is van de verdachte die al vastzit. Hij staat namelijk ook op beeld. De verdachte die vastzit is onherkenbaar gemaakt. Heeft u informatie? Deel die dan met de politie,